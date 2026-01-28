２８日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３０９円安の５万３０２３円と反落。 外国為替市場で再び急速な円高が進んでいることが重荷となり、再び日経平均は下値を試す展開に。前日の欧州株市場は独ＤＡＸを除き全面高商状となり、米国株市場ではユナイテッドヘルス＜ＵＮＨ＞の急落が足を引っ張りＮＹダウは軟調だったが、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は５日続伸と強調展開を続