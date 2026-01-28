青森県警本部27日午後5時45分ごろ、青森県五所川原市野里牧ノ原の住宅敷地内で、この家に住む無職の88歳の女性が雪に埋もれているのを帰宅した家族が発見し、119番した。搬送先の病院で死亡が確認された。五所川原署は、雪下ろし中に屋根から転落したとみて調べている。署によると、女性は軒下に積もった約2メートルの雪の中に全身が埋もれた状態で見つかった。2階の窓が開いていたほか、屋根には雪を下ろした跡が残り、スコッ