「アマゾン・ゴー」の店舗から出る客＝2020年3月、米シアトル（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムは27日、自社ブランドの無人のレジなしコンビニ「アマゾン・ゴー」と、食品スーパー「アマゾン・フレッシュ」の店舗を閉鎖し、一部を傘下の高級スーパー「ホールフーズ・マーケット」に転換すると発表した。大規模展開に見合う収益モデルを確立できなかったと説明した。売り上げが好調なホールフーズに経営資源を