1月27日に放送されたバラエティ番組『愛のハイエナ5』（ABEMA）にて、マレーシア・ジョホールバルで「一夫多妻」生活を送る日本人一家に密着。資産20億円を稼ぐ投資家の夫・たかさん（37）を中心に、2人の妻と4人の子供が同居する驚きの暮らしが公開されたが、家の中の「露骨な格差」と「夜のルーティン」に注目が集まっている。【映像】第1夫人と第2夫人の寝室＆夫の顔調査に向かった芸人・ナ酒渚がルームツアーで足を踏み入