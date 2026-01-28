ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２７日、同国北東部ハルキウ州で旅客列車がロシア軍の無人機攻撃を受け、４人が死亡し、２人が負傷したと発表した。安否不明４人の捜索が続いており、犠牲者は増える恐れがある。ゼレンスキー氏は「純然たるテロ行為だ」とロシアを強く非難した。ゼレンスキー氏のＸ（旧ツイッター）への投稿によると、列車には当時２００人以上が乗っていた。無人機３機が飛来し、このうち１