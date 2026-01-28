女優の田中美佐子（66）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、元アイドルグループのメンバーとの再会ショットを披露した。「CHACHAと私と。36年ぶりです」と書き出すと、自身と元アイドルグループ「CHA-CHA」の勝俣州和、木野正人、中村亘利、タレント・西村知美の夫・西尾拓美さん、松原桃太郎さんの6ショットをアップ。田中はかつて欽ちゃんファミリーの番組などで活躍、CHA-CHAとも共演していただけに「なんて楽し