1月27日に放送されたバラエティ番組『愛のハイエナ5』（ABEMA）にて、マレーシアの高級住宅街ジョホールバルで「一夫多妻」生活を送る日本人一家に密着。1人の男性、2人の妻、そして4人の子供が同居する驚きの暮らしが公開されたが、スタジオでは一家の主である男性の「ビジュアル」に注目が集まった。【映像】“一夫多妻”生活を送る37歳男性の顔調査に向かった芸人・ナ酒渚が訪れたのは、3階建ての白くモダンな豪邸。インタ