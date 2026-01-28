昨年12月19日の金融政策決定会合後、記者会見する日銀の植田総裁＝日銀本店日銀が28日公表した昨年12月18、19日の金融政策決定会合の議事要旨によると、政策委員から「適時の利上げを進めることは、先々のインフレ圧力を抑制し長期金利の抑制につながり得る」との意見が出ていたことが分かった。この委員は長期金利上昇の背景にはインフレ率に対し、政策金利が低すぎることも影響していると指摘した。日銀はこの会合で政策金利