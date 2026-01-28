ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するプエルトリコ代表が２７日（日本時間２８日）、ロッキーズのウイリー・カストロ外野手（２８）をメンバーに加えたと発表した。２０２４年にオールスター戦に代替選手として出場したカストロは昨季、ツインズからカブスと２球団でプレー。１２０試合に出場し打率２割２分６厘、１１本塁打、１０盗塁をマーク。守っては外野３ポジションなど捕手と一塁を除く計７ポジショ