佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。朝は冷え込みが強く、最低気温はほぼすべての地域で氷点下となりました。福岡県の筑後地方と佐賀県の全域に「低温注意報」が発表されています。農作物の被害や水道管の凍結などにご注意ください。 「天気の予想」 各地でよく晴れるでしょう。降水確率は0％で、雨が降ることはありません。雲一つない快晴の空が広がる時間もありそ