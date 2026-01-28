トランプ米大統領の「関税復元」は理由のない急発進ではなかった。米国ビッグテック企業の不利益につながりかねない韓国の立法に対する公開的な懸念表明、韓国政府を相手にした公式書簡発送に続き、バンス米副大統領が金民錫（キム・ミンソク）首相に直接問題を提起したのに、韓国政府と国会は深刻な兆候ということを認知できなかった。結局トランプ大統領が伝家の宝刀と考える関税カードを切った背景だ。トランプ大統領は26日、交