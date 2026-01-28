28日朝、石川県かほく市のJR七尾線の踏切で、雪で動けなくなった車が列車と衝突しました。車の運転手は事故の前に線路の外に出て、けがはありませんでした。28日午前8時20分ごろ、かほく市横山にあるJR七尾線の浅野新道踏切で、七尾駅から金沢駅に向かっていた4両編成の普通列車が乗用車と衝突しました。警察によりますと、踏切内で車がスタックし、運転手が車の外に出て非常ボタンを押そうとしたものの、間に合わなかったというこ