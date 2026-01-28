元SKE48でタレントの松井珠理奈さんは1月27日、自身のInstagramを更新。過去と現在の着物姿の比較ショットを披露しました。【写真】松井珠理奈、“七五三”と“結婚会見”の比較ショット「お美しい所も全然変わってないですよ」松井さんは「七五三の時と結婚会見の28歳の私」とつづり、過去の七五三のモノクロショットと結婚会見時の着物姿の比較画像を1枚投稿。幼い頃の愛らしい表情と、大人になった凛とした美しさという違いはあ