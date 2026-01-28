ドジャースのトミー・エドマン内野手が２７日（日本時間２８日）、第２子の女児が誕生したことを報告した。妻、クリスティンさんと共同で、「待った甲斐があった。ようこそ、この世界へ。エヴァ・エドマン」と我が子へメッセージ。長男のイーライ君が抱っこする様子もあった。この投稿には同僚の大谷翔平投手、キケ・ヘルナンデス内野手らも「いいね」で祝福。コメント欄にも「世界へようこそ！」、「本当に可愛い」などの声