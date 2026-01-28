日本の新聞は海外からどう見られているのか。フランス生まれのジャーナリスト、西村カリンさんは「ニュースが簡潔に語られている一方で、『なぜ』の要素が薄いため他社の記事と酷似することが散見される。背景には新聞社の組織構造がある」という――。（第2回）※本稿は、『日本 「完璧」な国の裏側』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／RRice1981※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／RRice198