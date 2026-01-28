名古屋鉄道は2025年12月、名古屋駅地区での再開発計画の見直しを発表した。東京都中野区の中野サンプラザ、JR博多駅の複合ビル計画など、再開発計画の中止や見直しが相次いでいる。文筆家の御田寺圭さんは「これまでの日本が選んできた“選択のツケ”が回ってきている」という――。写真提供＝共同通信社名古屋鉄道の名古屋駅周辺＝2025年11月10日（共同通信社ヘリから） - 写真提供＝共同通信社■「名駅再開発が事実上の白紙化」