コーヒーが世界中で愛されるようになったのには、意外なきっかけがある。ジャーナリストの増田ユリヤさんは「キリスト教徒は、イスラーム教徒の飲み物であるコーヒーを忌避していた。だが、1600年頃、1人の男性の決断によってその状況が変わる」という――。※本稿は、増田ユリヤ『コーヒーでめぐる世界史』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Aliaksandr Yarmashchuk※写真はイメージです - 写真＝iSto