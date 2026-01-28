ノルディックスキー・ジャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が２８日、羽田空港から欧州に出発した。―五輪前の出発の心境は。「やはりいよいよだなという気持ちですが、その前に（Ｗ杯）ビリンゲン大会があるのでそこにしっかり合わせていけたらなと思います」―五輪の舞台はイタリアです。「世界選手権やコンチネンタル杯とかで行った場所ではあるので、ここでオリンピックがあるのかと