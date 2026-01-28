ノルディックスキー・ジャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が２８日、羽田空港から欧州に出発した。日本シリーズ４連戦を終え、休む間もなく旅立つ。濃いグリーンのセーターというシックな装いで空港に現れると「いよいよだなという気持ちですけど、その前に（Ｗ杯）ビリンゲン大会があるのでそこにしっかり合わせていけたらいいなと思います」と地に足をつけて夢舞台に進む態勢を整える。昨季