“闘う” をコンセプトに活動するガールズグループ・NEO JAPONISM（ネオジャポニズム／略称：ネオジャポ）が1月19日、都内にて「新メンバー入団記者会見」を行い、本多ともはが新メンバーとして加入することを発表した。新メンバー「本多ともは」プロフィール生年月日：6月6日（グループ最年少）身長：161cm出身地：東京都NEO JAPONISMが掲げる”闘う”とは、困難から逃げない意志であり、己に打ち勝つ強さのこと。2019年の始動以