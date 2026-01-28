内科健診中に受診者から現金を盗んだとして、佐賀県警小城署は２７日、福岡県大木町、医師の男（４３）を窃盗の疑いで再逮捕した。発表では、男は昨年１１月２５日午前１０時半頃〜同３５分頃、同県筑紫野市の保健福祉施設で、内科健診の診察を担当した際、受診した同県内の４０歳代女性がバッグに入れていた財布から２万６０００円を盗んだ疑い。受診中、ゴソゴソと音がすることに違和感を感じた女性が、受診後に現金がなくな