新車235万円！ トヨタ最新「ステーションワゴン」に“絶賛”の反響殺到！1966年の初代誕生以来、世界累計5000万台以上を販売し、トヨタの屋台骨を支え続けている「カローラ」シリーズ。そのラインナップにおいて、ステーションワゴンとしての高い実用性とスポーティなスタイリングを両立させ、2019年の登場以来、中核モデルとして堅調なセールスを記録しているのが「カローラツーリング」です。【画像】超カッコいい！ これが