静岡県富士市は、1月25日に富士市救急医療センターで看護師が使用期限切れの薬剤を患者2人に投与したと、27日に発表しました。 富士市保健部によりますと、25日午前、富士市救急医療センターで腹痛や嘔吐などの症状があった患者2人に対して症状を緩和するために看護師が輸液で薬剤を投与しました。患者1人に対してそれぞれ別々の看護師が投与しましたが、2人の看護師ともに、薬剤の使用期限を見落として、2025年12月