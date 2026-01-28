コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーは、村田製作所と2026年1月14日付でバーチャルPPA※1を締結した。○■年間約13,700tのCO2排出量削減に貢献同PPAにより村田製作所は、コスモエコパワーが運営する大分ウィンドファーム(2023年4月商業運転開始)および中紀ウィンドファーム(2021年4月商業運転開始)から生み出される追加性のある環境価値を非化石証書として受け取る。これにより、同社は年間約1