この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「50代・夫婦二人暮らし、今の家を売って郊外の平屋に住み替えたい。50代からローンを組むのは現実的？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「50代・夫婦二人暮らし、今の家を売って郊外の平屋に住み替えたい。50代からローンを組むのは現実的？」50代・夫婦二人暮らし世帯。今の持ち家を売