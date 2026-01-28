高市早苗総理による解散で、日経平均が高騰した。一方で、日本の超長期利回りも上昇している。これは一体どういうことなのだろうか。市場は高市政権を求めているのか。嫌っているのか。この解散は撃つべきだったのか、待つべきだったのか。国際的に活躍する名物投資家の木戸次郎氏は暴落を予言する。なぜなのか。「いま必要なのは、円安の宴に酔うことではない。質素に備えることだ」。木戸氏が詳しく解説していく――