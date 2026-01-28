アメリカのトランプ大統領は、対立しているキューバの現政権について、「まもなく崩壊するだろう」と主張しました。アメリカトランプ大統領「キューバはまもなく崩壊するだろう。まさに崩壊寸前の国家だ」トランプ大統領は27日、対立関係にあるキューバについて、このように述べたうえで、ベネズエラからの石油や資金の提供が絶たれたことで体制崩壊に繋がると主張しました。トランプ大統領はキューバと友好関係にあったベネズエ