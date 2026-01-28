吉本新喜劇の西川忠志（57）が28日までにインスタグラムを更新。女優キムラ緑子とのツーショット写真をアップした。「きょうは京都・南座へこちらの舞台を観劇に参りました」現在、キムラ主演で上演中の「わが歌ブギウギ〜笠置シヅ子物語」を見に行ったことを報告。「芝居の中で自分の人生を生い立ちから語る場面があるのですが、それが台詞（せりふ）だけだと履歴書に書いてあるような淡々とした台詞なのに緑子さんの表現はとても