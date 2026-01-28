来月開幕するミラノ・コルティナオリンピックにアメリカのICE＝移民・税関捜査局の職員が派遣され、警備にあたることになりました。イタリア国内で波紋が広がっています。【映像】米ICE派遣にイタリア国内で波紋が広がるアメリカメディアによりますと、ICEの国際犯罪に特化したチームが、ミラノ・コルティナオリンピックの開会式に参加するバンス副大統領などの警備をサポートするために派遣されるということです。イタリア