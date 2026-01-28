漫才コンビ「ミキ」の弟・亜生（37）が28日までにインスタグラムを更新。仲の良い芸人仲間とともに、かに料理をたらふく楽しんだことを報告した。写真は、かに道楽（大阪・道頓堀）で、ダブルヒガシ・東良介、ドーナツピーナツ・ピーナツ、イチオク・ないすケンといっしょに笑顔でポーズ。「かに道楽で蟹めっちゃ食べて、みんなでグリコのポーズとって、最後にゲーセンでダンスした。笑って笑って笑って笑える限り笑った。震えるく