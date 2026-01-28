ローソンストア100は、2026年1月28日から2月24日の4週間、食べ応えUPのボリューム商品を週替わりで楽しめる「デカ盛りチャレンジ」を開催。物価高でも満足感のある主食系からスイーツ系まで、幅広いラインアップです。このご時世にありがたいお得キャンペーン週替わりで楽しめる「デカ盛りチャレンジ」の対象商品をピックアップして紹介します。【第1弾】1月28日から2月3日・鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当鶏の唐揚げと、通常よりサ