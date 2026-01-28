【「ぷにるはかわいいスライム」10巻】 1月28日 発売 価格：770円 【「ぷにるはかわいいスライム」10巻 ポストカード＆シールBOOK付き特装版】 1月28日 発売 価格：3,080円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ぷにるはかわいいスライム」の10巻を1月28日に発売する。価格は770円。また同日にはポストカード＆シ&#12540