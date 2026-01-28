ALSはアイスバケツチャレンジなどを通じて一定の社会的認知を得てきましたが、依然として理解が十分に広がっているとはいえません。患者さんが日常生活を送るうえで、周囲の理解と支援は欠かせない要素となります。認知度向上の取り組みや、患者さんとご家族が直面する困難について、社会的な視点から考えていきます。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリ