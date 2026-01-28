Ｆ１の合同テスト２日目（２７日、スペイン・バルセロナ）、今季からレッドブルのドライバーを務めるアイザック・ハジャール（フランス）がマシンをクラッシュさせてしまった。英メディア「ＢＢＣ」は「レッドブルに昇格した２１歳のフランス人ドライバーは高速最終コーナーでコントロールを失い、バリアに衝突した」とし「フルウェットタイヤからインターミディエイトタイヤに交換したばかりで最初のラップを走っていた。彼が