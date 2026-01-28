今回は、友人A子が姑との間に起きたエピソードを語ってくれました。大卒で手堅い企業に勤める夫に対し、美容師であるA子。それが気に入らない姑は、夫のいないところでA子を執拗に責めていたそうです。子どもが生まれて状況が改善されるかと思いきや、現実は残酷でした。 同居の姑との関係に悩む日々