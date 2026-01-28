大晦日の夕方に起きた惨劇１月22日、茨城県警水戸署には早朝から新聞・テレビなどメディア各社が20社以上つめかけていた。金網に囲まれた署の護送口から大内拓実容疑者（28）が姿を現したのは９時すぎ。髪はきっちりと整えられており、小ぎれいな印象だ。カメラに対して顔をふせることはなく、肩を揺らしながらややふてくされたような歩き方で護送の車に乗り込んだ。大内容疑者が逮捕されたのはこの前日の１月21日。昨年末に水戸市