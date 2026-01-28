外資系生命保険大手・プルデンシャル生命保険の社員や元社員ら100人以上が、顧客に架空の投資話を持ちかけるなどし、総額約31億円を不正に受領していた問題が波紋を広げている。会社側は記者会見で謝罪し、被害者への全額補償を表明したが、そこで語られたのは主に「組織としての反省」と「再発防止策」だった。だが、世間の関心はそこではない。だが、それで腑に落ちる人はどれほどいるだろうか。会見で繰り返されたのは、組織と