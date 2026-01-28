広島・松田元オーナー（74）が28日、羽月隆太郎容疑者（25）が指定薬物のエトミデートを使用したとして、27日に医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警に逮捕されたことを受け、謝罪した。マツダスタジアムで報道陣に対応したオーナーは「ビックリした。ファンの方に申し訳ない。あの小さな体でプレーしている姿を見て、勇気づけられた子供たちにも申し訳ない」と謝罪。「これからいろんなことが分かってくると思うから、対応し