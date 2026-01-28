アメリカのトランプ大統領は27日2カ月半ぶりの円高ドル安水準となっていることについて「ドルの価値は素晴らしい」と述べ、歓迎する意向を示しました。トランプ大統領：（現在のドル価値について下がりすぎていると考えるか？）ドルの価値は素晴らしいと思う。我々のビジネスを見ればわかる。トランプ大統領は記者団に対し2カ月半ぶりの円高ドル安水準となっていることについて「ドルの価値は素晴らしい。ビジネスは好調だ」と語り