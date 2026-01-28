窓辺で日向ぼっこする柴犬と子猫。やんちゃな子猫はお姉ちゃんわんこが大好きなようで…！？尊すぎる2匹の後ろ姿は話題を呼び、投稿は13万回再生を突破。「こんなに仲良くなれるんだ」「ほのぼの♡」「ずっと見ていたい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：窓辺で日向ぼっこする犬と子猫→後ろ姿を見ていたら…尊すぎる『2匹の光景』】 2匹並んで日向ぼっこ Instagramアカウント「shibanzu.915」に