チェルシーに所属するコール・パーマーが、ロンドンでの生活に馴染めずマンチェスターへの帰還を望んでいるという衝撃的な報道が波紋を広げている。『THE Sun』によれば、マンチェスター・シティのアカデミー出身である同選手は、実は熱烈なマンチェスター・ユナイテッドのサポーターだという。幼少期からウェイン・ルーニー氏を英雄視しており、シティ在籍時には水色のトレーニングウェアの下にユナイテッドのシャツを忍ばせて着