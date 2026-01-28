セリアをパトロールしていると、トラベルグッズ売り場で便利なアイテムを発見。食事中など、衣類に付いてしまったシミに使える携帯用シートで、旅行や出張などにも持っていける優秀グッズです。他所で買うよりも半額くらいのお値段で販売されていたので、見つけた瞬間に即カゴIN。実際に使ってみたので要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：衣類用シミ取りシート価格：￥110（税込）サイズ（約）：100×150mm