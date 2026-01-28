昨夜、山形県新庄市で住宅が全焼する火災がありました。現在、この家の住人と連絡が取れず、警察が行方を探しています。 警察によりますと、きのう午後１０時３０分頃、新庄市五日町の６８歳の男性の家から炎が上がっているのを近所の人が見つけ、１１０番通報しました。 消防が消火活動に当たりましたが、木造総２階建ての住宅１棟が全焼しました。 この家には６８歳の男性が一人で暮らしていて、現在、連絡が取れない状況とな