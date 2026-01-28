アストン・ヴィラは27日、ベシクタシュから元イングランド代表FWタミー・アブラハムが完全移籍加入することを発表した。クラブから契約の詳細は明かされていないものの、大手イギリスメディア『BBC』によると、契約期間は2030年6月30日までの4年半だという。移籍金は1825万ポンド（約38億円）だと報じられた。アブラハムは1997年10月2日生まれの現在28歳。チェルシーのアカデミー育ちで、2016年5月にトップチームデビューを