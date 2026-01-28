27日、米アイオワ州クライブで集会を開いたトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、中西部アイオワ州クライブで集会を開き演説した。昨年1月に発足した第2次トランプ政権への審判となる11月の中間選挙で、与党共和党は勝利しなければならないと訴え「選挙活動を始める」と宣言。政権は地方行脚を加速させる方針だ。物価高への不満を背景とした支持率の低迷に加え、不法移民を取り締まる連邦捜査