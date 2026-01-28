衆院選の比例選では、名簿順位などに各党の特色が表れた。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は公明出身者を上位で優遇したほか、自民党は派閥の政治資金規正法違反事件で収支報告書に不記載があった前議員らを小選挙区選と重複立候補させ、「比例復活」が可能になった。（傍田光路、鷹尾洋樹）自民は「不記載」議員を重複立候補中道改革は、公明から参加した前議員ら２８人が全１１ブロックの上位で登載された