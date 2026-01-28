年末調整の時期になると「還付金が戻る」と聞いて期待する人も多いでしょう。しかし実際に振り込まれた金額が数千円程度で、「同僚は数万円戻った」と聞くと、なぜこんなに差が出るのか不安になります。 実は、年末調整で戻るお金の多さは、1年間に天引きされた税金と控除の状況によって決まります。この記事では、還付金額に差が出る理由やチェックすべきポイントを分かりやすく解説します。 年末調整の還付金は「払