2018年の三代同時襲名が話題になった、名門・高麗屋の八代目市川染五郎など、歌舞伎界の若きプリンスたちが注目を集めている。現在13歳の尾上眞秀（おのえ まほろ）もまたその一人。2007年にフランス人のアートディレクターと結婚した寺島しのぶの長男で、祖父は七代目尾上菊五郎である。柔らかな雰囲気が見る者の心をくすぐる、この超新星の魅力について、イケメン研究家・加賀谷健が解説する。◆歌舞伎界の超新星・尾上眞