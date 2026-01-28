あなたには行きつけのスーパーはありますか？ 仕事帰りや休日にふらっと立ち寄る、どこか安心できる場所。今回は、そんな日常のスーパーで起こった少しヒヤッとしてしまったエピソードをご紹介しましょう。◆「オレのカゴ見てただろ？」おじさんに睨まれて金谷祐未さん（仮名・31歳／契約社員）は、仕事帰りに最寄りの駅近くにある行きつけのスーパーに向かいました。「その日はシチューの気分だったので、まず玉ねぎ、にん