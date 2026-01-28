タレントの鈴木蘭々（50）が28日までに自身のインスタグラムを更新。「女子会」3ショットを披露した。「千秋ちゃんを介してとてつもなく久しぶりに満里奈ちゃんと再会出来てとても嬉しかったです」としタレントの千秋、渡辺満里奈との笑顔の3ショットを披露。さらに一緒に食べた中華料理の写真をアップした。「毎回思うけど人の縁ってとっても不思議何時間店にいるのって言うくらい（笑）しかも更に移動してお茶したりして